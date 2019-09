Kamer stuurt brandbrief aan ECB over ’oneerlijk beleid’

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft een brief gestuurd richting Frankfurt over de zorgen van de Tweede Kamer. Ze wijst er op dat het parlement een motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft aangenomen waarmee het zich verzet tegen de plannen van de ECB.

De motie protesteert tegen het plan om banken een hogere rente te geven als ze hun geld stallen bij de ECB. Op die manier worden ze beschermd tegen de huidige negatieve rentes. Maar het steekt de Tweede Kamer dat onze pensioenfondsen en verzekeraars die voorkeursbehandeling niet krijgen en het met lagere rentes moeten doen.

Privéspaarders voorgetrokken

Door dat plan worden mensen die bijvoorbeeld via hun bankrekening voor hun pensioen sparen straks bevoordeeld. Terwijl de mensen die hun pensioengeld in een fonds steken, zoals in Nederland gebeurt, dat voordeel niet krijgen. Tussen die verschillende soorten spaarders in Europa mag volgens het parlement geen onderscheid gemaakt worden.

Omtzigt vindt daarom dat niemand dit voordeel van de ECB moet krijgen, zodat er geen oneerlijke situatie ontstaat. Hij hamert er sowieso op dat de ECB de rente niet zo laag moet houden.