Jongen (14) die gewond raakte door ongeval in Oss is overleden

OSS - Een van de kinderen die in de nacht van zondag op maandag zwaargewond raakten door een verkeersongeval in Oss is overleden. Dat heeft de politie laten weten. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Oss. Twee andere kinderen uit het gezin (8 en 12 jaar) liepen zware verwondingen op.