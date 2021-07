Kweker Patrick is zijn donor dankbaar: roos vernoemd naar stamcelbank

Binnenland

’Oorzaak tientallen doden na vaccinatie onbekend’

Bijwerkingencentrum Lareb tast in het duister over de doodsoorzaak van vele tientallen mensen die overleden na een coronaprik, meldt BNR. Het instituut dat bijwerkingen van geneesmiddelen registreert, ontvangt vaak onvoldoende informatie om de oorzaak te achterhalen. Zo werd slechts in een handvol g...