Vrouwelijke zwartrijders vallen NS-medewerker aan: man in arm gebeten

Buitenland

Ophef in België: politie rijdt halfnaakte vrouw ’La Boum’ omver

Ook in België is ophef over zwaar politiegeweld bij het handhaven van de coronamaatregelen, ditmaal bij het fictieve festival ’La Boum’ op 1 april in Brussel waar duizenden jongeren op af kwamen. Het werd een veldslag. De jongeren misdroegen zich ernstig, maar ook de politie greep hardhandig in.