Harde kritiek op anti-bezuinigingsbrief Halsema

In de brief, die Halsema samen met burgemeesters van Barcelona, Milaan en Parijs schreef, eist Halsema dat de EU steden „directe toegang garandeert tot een deel van de structurele fondsen die de Europese Commissie heeft vrijgegeven ter bestrijding van de pandemie en de gevolgen daarvan.”

Aan die toekenning van geld mogen wat Halsema betreft geen bezuinigingseisen worden verbonden. „De weg uit deze crisis zou ook een versterking van lokale macht met zich mee moeten brengen, en een directere relatie met de Europese overheid.” Ook spreekt ze zich expliciet uit tegen andere bezuinigingen. Ze stelt dat Amsterdam nog steeds de prijs betaalt voor bezuinigingen die na de kredietcrisis in 2008 werden doorgevoerd.

Juist die woorden kwamen haar op harde kritiek te staan. Dit omdat D66-wethouder Victor Everhardt (Financiën) donderdag in een debat met de gemeenteraad aangaf dat er ’geen heilige huisjes’ zijn en bezuinigingen in Amsterdam nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoren.

VVD’er Rik Torn vroeg zich af ’wat nu de lijn is’ van Amsterdam. Hij vroeg zich zelfs af of Halsema wel namens het college van burgemeester en wethouders sprak, of haar brief stuurde als een van de 850.000 inwoners van Amsterdam. „Prematuur”, noemde hij de brief dan ook, nu de schatkistbewaarder van Amsterdam nieuwe bezuinigingen nadrukkelijk niet uitsluit. Torn: „Dit zijn dubbelzinnige uitspraken die lastig met elkaar te rijmen zijn.”

Torn wil voor de komende raad een ’spoorboekje’ hebben waarin beschreven wordt hoe Halsema en Everhardt directe toegang willen krijgen tot de Europese fondsen. Everhardt kon dat niet toezeggen. „Er ontstaat nu verwarring”, zei ook Adriën de Boer van Forum voor Democratie, die juist geen voorstander is van het eigenstandig bedelen om geld bij Europa. Hij vindt dat alleen de landelijke overheid een beroep kan doen op Europees noodgeld.

De lijn van schatkistbewaarder Everhardt (D66) is juist om met het Nederlandse kabinet in overleg te gaan om meer middelen voor gemeenten vrij te spelen. Niet alleen steden ervaren financiële gevolgen, maar alle Nederlandse gemeenten, benadrukte hij. „De economie moeten we zeker niet kapot bezuinigen, in dat licht ben ik het zeker eens”, zo verdedigde hij de brief van Halsema. Ook gaf hij aan dat er al ’directe linken zijn tussen Brussel en de lokale autoriteiten.’