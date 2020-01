13-jarig kind zwaargewond door vuurwerk in Lelystad

De hulpdiensten werden rond 22.30 uur gewaarschuwd over het incident aan de Voorstraat. Het 13-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Of het een jongen of een meisje betreft en wat er precies is gebeurd, is onbekend; de politie was niet direct bereikbaar voor meer informatie.

