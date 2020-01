Meerdere kinderen zwaargewond door vuurwerk

Ook een 13-jarig kind uit Lelystad raakte zwaargewond door vuurwerk. Volgens een politiewoordvoerder stak de tiener het vuurwerk zelf af en ging daarbij iets fout, waardoor de 13-jarige verwondingen opliep aan een hand.

De hulpdiensten werden rond 22.30 uur gewaarschuwd over het incident aan de Voorstraat. Of sprake was van legaal of illegaal vuurwerk, weet de woordvoerder niet. Om privacyredenen kan de woordvoerder niet vertellen of het slachtoffer een jongen of meisje is. De tiener is naar het ziekenhuis vervoerd.

Driejarig kindje gewond

In Brabant raakte een driejarig kindje gewond tijdens de jaarwisseling. Het kindje werd met brandwonden binnengebracht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, schrijft Omroep Brabant.

