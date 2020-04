Kaatsheuvel in shock na aanval rottweiler

De sfeer in Kaatsheuvel waar een 6-jarig meisje bijna werd doodgebeten door een Rottweiler is gespannen Ⓒ ANP

Kaatsheuvel - Bewoners in Kaatsheuvel zijn in shock door de hondenaanval van donderdag waarbij een 6-jarig meisje zwaargewond raakte. Het meisje is buiten levensgevaar maar ligt nog wel altijd in het ziekenhuis in Rotterdam. „Ik vind het altijd al van die rotbeesten!”