Nederlanders vast in hotel op Tenerife na besmetting Italiaan met coronavirus

De Spaanse autoriteiten testen honderden toeristen op de Canarische eilanden op het coronavirus. Dat gebeurt nadat bij zeker twee toeristen het virus was vastgesteld. Hotels op de Canarische eilanden gaan gedurende de test op slot, aldus lokale media. In vakantieresort H10 Costa Adeje Palace op Tenerife moeten bijna duizend hotelgasten binnen blijven.

In het hotel verbleef een Italiaanse arts waarbij het coronavirus is vastgesteld. De man zou al een week in het hotel hebben verbleven voordat hij verschijnselen vertoonden. Het gaat om 69-jarige Italiaan die afkomstig is uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. Eerder was op het Canarische eiland La Gomera het virus geconstateerd bij een Duitse man. Die is inmiddels uit quarantaine.

Onder de hotelgasten zijn in elk geval 110 Belgen die reizen met touroperator TUI. Ze mogen net als de andere toeristen niet naar buiten. TUI zegt „al het mogelijke te doen om hen zo snel mogelijk van de situatie op de hoogte te stellen en een alternatieve oplossing te bieden.”

Op het Spaanse vasteland is volgens de RTVE ook een man onderzocht, die met symptomen van een longinfectie was teruggekeerd uit Milaan. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

In Noord-Italië zijn zeven personen overleden aan het virus en zijn meer dan 220 mensen besmet met het virus.

Bent u momenteel op de Canarische eilanden en weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Mail uw verhaal naar onze verslaggever Marcel Vink via [email protected] Of app naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952