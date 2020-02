Spanje test honderden toeristen op Canarische eilanden op coronavirus

Een van de gevallen is een 69-jarige Italiaan op het eiland Tenerife. De man is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. Eerder was op het Canarische eiland La Gomera het virus geconstateerd bij een Duitse man. Die is inmiddels uit quarantaine.

Hotels op de Canarische eilanden gaan gedurende de test op slot, aldus lokale media.

Op het Spaanse vasteland is volgens de RTVE ook een man onderzocht, die met symptomen van een longinfectie was teruggekeerd uit Milaan. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

In Noord-Italië zijn zeven personen overleden aan het virus en zijn meer dan 220 mensen besmet met het virus.

Bent u momenteel op Tenerife en weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952