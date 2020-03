Vanaf nu: maximaal drie pakjes paracetamol kopen

Drogisterijen krijgen het advies om klanten voorlopig maximaal drie pakjes paracetamol te verkopen. Voor receptgeneesmiddelen geldt dat ze niet in grotere hoeveelheden dan normaal worden uitgegeven. „Deze voorzorgsmaatregelen zijn genomen, zodat andere mensen niet met lege handen komen te staan”, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De uitbraak van het coronavirus heeft vooralsnog niet geleid tot een tekort aan geneesmiddelen, aldus het CBG. „Het is echter niet uit te sluiten dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan als het handelsverkeer met China en India langere tijd wordt belemmerd.” In die landen wordt veel medicatie geproduceerd.

’We leveren geen bulk’

Dat mensen proberen meer medicatie of medische hulpmiddelen in te slaan, merkt ook leverancier Mediq. Die krijgt veel aanvragen binnen, maar roept klanten op hun „gebruikelijke bestelcyclus” te blijven volgen. „Met alle andere marktpartijen is afgesproken dat we geen extra hoeveelheden - buiten de machtiging van uw behandelaar - leveren”, meldt Mediq in een bericht aan patiënten. „We houden onze voorraad op peil en kunnen alle klanten blijven leveren wat nodig is.”

Het ministerie van Volksgezondheid houdt de beschikbaarheid van medicijnen „nauwlettend in de gaten.” De afspraken die nu gelden zijn gemaakt binnen de speciale Werkgroep Geneesmiddelentekorten, waarin de belangrijkste partijen uit de branche vertegenwoordigd zijn. Die werkgroep bestaat overigens al enkele jaren, omdat de aanvoer van geneesmiddelen ook voor de corona-uitbraak al knelpunten kende.