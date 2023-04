Schokkende video: kamelen zwaar mishandeld in Egyptische toeristenoorden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ PETA

Caïro - Dierenrechtenorganisatie PETA heeft met een heftige video een nieuwe campagne tegen dierenleed gelanceerd. In het filmpje is te zien hoe kamelen worden mishandeld in Egyptische toeristenoorden.