CDA tilt stikstofimpasse coalitie over de zomer heen

Dat zeggen minister Adema (landbouw) en CDA-leider en vicepremier Hoekstra vrijdag na afloop van de ministerraad. Na het mislukken van het landbouwakkoord – met allerlei boerenorganisaties – gaat het kabinet nu zelf een plan in de steigers zetten om de landbouw tot 2040 te hervormen. „Het voordeel is dat we nu niet hoeven te onderhandelen met allemaal partijen, alleen met het kabinet”, zegt Adema. „Het kabinet komt met een eigen visie op de landbouw, waarin ook alle zaken zijn verwerkt die in het landbouwakkoord aan de orde waren.”

Regeerakkoord openbreken

Dat betekent ook dat de stikstofimpasse tussen het CDA en de rest van de coalitie voorlopig in stand blijft. De christendemocraten hebben in april laten weten dat zij de stikstofafspraken uit het coalitieakkoord willen herzien. Het CDA wil niet meer vasthouden aan 2030 als deadline voor halvering van de stikstofreductie. Maar de heronderhandeling is in april nog uitgesteld tot ’voor de zomer’.

Maar het gaat later worden, zegt Hoekstra vrijdag. Hij verwijst onder meer naar het klappen van het landbouwakkoord deze week, nadat boerenorganisatie LTO de stekker eruit trok. Het CDA had onder meer het slagen van een landbouwakkoord en het afronden van de formaties in de provincies als voorwaarde gesteld voor het starten met de heronderhandeling. Maar op die vlakken ligt er nog nauwelijks resultaat. „Het heeft geen zin om op stel en sprong over stikstof te gaan onderhandelen”, zegt Hoekstra nu.

Dus wordt er eerst in het kabinet gesproken over het landbouwplan. „Het is terecht dat Adema door wil, daar heeft hij heel veel energie ingestoken”, vindt de CDA-leider. „Daar zullen we als CDA aan meedoen. Daar zullen wij de stikstofonderhandelingen bij betrekken.” De heronderhandelingen van het coalitieakkoord worden met die gesprekken verknoopt, stelt Hoekstra: „Dat moet hand in hand gaan.”

Landbouwminister Adema zegt dat het moet lukken om in september een plan te hebben. „Het voordeel is dat we nu niet hoeven te onderhandelen met allemaal partijen, alleen met het kabinet. Het gaat erom dat we perspectief bieden, voor een duurzame landbouw. Daar gaan we de boeren bij helpen. Zij zitten al zo lang te wachten. Het moet ook echt gebeuren nu. We gaan full swing aan het werk.”

De CU-bewindsman wijst er wel op dat de boeren wel eens met een voor hen minder resultaat kunnen achterblijven dan het concept-akkoord dat LTO heeft afgewezen. Het kabinet hoeft immers geen concessies meer te doen aan de boerenwensen. „Dat kan natuurlijk zo zijn”, zegt Adema. „Daar heb ik ook steeds voor gewaarschuwd. Het is niet zo dat wij alles wat we uitonderhandeld hebben gaan overnemen. LTO heeft daar wel een risico mee genomen.”