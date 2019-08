Nader onderzoek naar ’Facebookmishandeling’

B. (27) werd in de nacht van 3 op 4 augustus in de woning van zijn ouders in Leiden opgepakt, nadat de politie meldingen had ontvangen over de live uitgezonden mishandeling van het jongetje. Het kind sliep op de zolder van het huis. Daar zou B. hem hebben geschopt, geknepen, geslagen en bovenop hem zijn gesprongen. Op de beelden zou te zien en te horen zijn dat het jongetje schreeuwt en huilt.

Een psycholoog en een psychiater zullen B. onderzoeken en daarover rapporteren. B. heeft een uitgebreid strafblad, met veel geweldsfeiten.