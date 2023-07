Naast politie zoekt ook beruchte criminele clan naar vermiste leeuwin: ’Voordat een of andere gek haar oppikt’

Niet alleen de politie is op zoek naar het dier. Donderdagavond sloot ook de Duitse Remmo-clan zich aan bij de zoektocht. De familie Remmo is een van de beruchtste criminele clans van Duitsland die onder andere gelinkt wordt aan verschillende bankovervallen.

’Een of andere gek’

Één van de zonen van clan-baas Issa Remmo, Firas Remo, plaatste nu een oproep op Instagram over de zoektocht: „Als iemand iets weet, laat het mij dan eerst weten. Dan leiden we de leeuwin terug naar haar verblijf voordat een of andere gek haar oppikt.”

De zoon woont in de omgeving van waar er gezocht wordt naar het dier, in Kleinmachnow. In de villawijk wonen veel rijke mensen waaronder leden van verschillende clans. Volgens de dierenarts is er echter geen weet van mensen die een leeuwin in hun bezit hebben in die wijk. Eerder poste Firas Remmo al een foto op Instagram met een tijger waaronder „Mijn nieuwe favoriete huisdier” te lezen stond. Het is onbekend waar de foto’s genomen zijn en het is ook onbekend of de familie leeuwen bezit, wat trouwens verboden is in Berlijn.