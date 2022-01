Mogelijk nieuwe coronavariant gevonden op Cyprus

Het zou gaan om een variant die „de genetische signatuur van omicron en het genoom van delta” heeft. „We hebben een stam gevonden die een combinatie van deze twee is”, verklaart Leondios Kostrikis, professor in de biologie aan de Universiteit van Cyprus, meldt persbureau Bloomberg. Het Pasteurinstituut in Frankrijk gaat de variant nu verder onderzoeken.

Volgens de Cypriotische krant Cyprus Mail zijn 25 gevallen vastgesteld, waarvan 11 bij mensen die met het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op 7 januari werden de monsters naar het Pasteurinstituut in Frankrijk gestuurd, dat officiële gegevens over het coronavirus uitwisselt.

Volgens de Cyprus Times voegde de arts hieraan toe dat „de frequentie van de mutaties hoger was bij degenen die in het ziekenhuis lagen, hetgeen kan leiden tot het idee dat er een verband bestaat tussen deltracron en ziekenhuisopnames. We zullen in de toekomst zien of deze stam pathologischer of besmettelijker is en of die de overhand zal krijgen”, aldus de arts.