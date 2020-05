Oprichter Jan Nagel wil partijvoorzitter van 50Plus worden

De ouderenpartij wordt al jaren verscheurd door ruzies. De afgelopen weken kwamen de conflicten tot een climax door het vertrek van fractievoorzitter Henk Krol en het aangekondigde vertrek van partijvoorzitter Geert Dales en zijn medebestuurders. De fractie in de Tweede Kamer had het vertrouwen opgezegd in Dales. Alleen Krol bleef hem steunen. De laatste is een nieuwe partij begonnen, samen met Femke Merel Van Kooten-Arissen, die eerder met behoud van haar zetel de Partij voor de Dieren de rug had toegekeerd.

Dales rondt zijn werkzaamheden nog af en had deze week de 80-jarige Nagel nog opgeroepen de rol van voorzitter op zich te nemen. Hij waarschuwde voor het in zijn ogen lage niveau van de kandidaten die zich hadden gemeld om de nieuwe voorzitter te worden. De scheidend voorzitter vreesde dat straks „een stel bestuurlijke tuinkabouters zonder enig politiek benul” de dienst zouden uitmaken bij de ouderenpartij.

Nagel zei in een reactie op bij Op1 dat er wel degelijk capabele mensen tussen de kandidaten zitten en dat het meevalt met de tuinkabouters. Hij zei respect te hebben voor mensen die zich willen inzetten voor een politieke partij. Nagel was een van de kopstukken bij 50PLUS die aandrongen op het vertrek van Dales.

Nagel was al eerder (interim-)voorzitter van 50PLUS en was ook betrokken bij de oprichting van andere partijen. Ooit was hij lid van de PvdA. Hij zat tot 2019 in de Eerst Kamer voor 50PLUS.