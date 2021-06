Noodweer raast over Nederland: elektriciteitsmasten en hijskraan omver

In alle provincies op de drie zuidelijke na geldt code oranje. Er zijn lokaal zware onweersbuien met kans op blikseminslag, meldt het KNMI. Bij deze buien is er ook kans op zware windstoten tot 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter.

„Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volgt het weerbericht en waarschuwingen”, waarschuwde het KNMI vooraf.

Dat bleek geen loze waarschuwing. Hoewel het op sommige plekken niet eens regent, is er lokaal grote schade. Zo stortte in het Gelderse Tiel een hijskraan in. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.

Ⓒ Fernando Bot/Persbureau Heitink

In het Gelderse Oosterwolde zijn vrijdagavond vier elektriciteitsmasten omgewaaid aan de Groote Woldweg. De kabels liggen op woningen, meldt de Veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden.

De masten zijn geknikt, kabels liggen zowel over woningen als over de weg. „De effecten van een mogelijke stroomstoring die zou kunnen optreden, zijn nog niet in beeld”, zegt een woordvoerder. Omdat onbekend is of er nog spanning op de kabels staat, waarschuwt de veiligheidsregio via Twitter om uit de omgeving van de masten weg te blijven.

In Oosterwolde liggen vier masten plat welke door de storm zijn omgevallen. Ⓒ News United

Elders vielen er daken van huizen of appartementencomplexen af, zoals op de Middenstraat in Kampen.

Ⓒ Herman van Oost

Windhoos

De Utrechtse plaats Leersum kreeg het vrijdag keihard te verduren. In de omgeving zijn tientallen meldingen gedaan van stormschade, meldt de veiligheidsregio. Het gaat onder meer om omgewaaide bomen en afgewaaide dakbedekking.

Volgens ooggetuigen zou er een windhoos zijn geweest. Ook Rijkswaterstaat meldt dit op Twitter en stelt dat de N225 en N226 bezaaid liggen met bomen. „De wegen zijn in beide richtingen dicht.” Op beelden is te zien hoe verwoestend de wind was.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zijn zo’n honderd hulpverleners richting Leersum gegaan. „Het levert ook allerlei nevenschade op, zoals een gaslek.”

De schade in Leersum is aanzienlijk. Ⓒ Luke Beens/ Persbureau Heitink

Ook elders in het land is er lokaal schade. Winkeleigenaars in winkelcentrum Geesterduin in Castricum moesten met een dweil aan de slag.

Ⓒ Inter Visual Studio’s

In het centrum van Alkmaar was er ook plezier: een viaduct liep onder water en kinderen konden zwemmen. Anderen kozen een SUP, een soort surfplank om op te staan. Ⓒ Inter Visual Studio

’Explosieve cocktail’

Op verschillende plekken in het land zijn er flinke hagelstenen gezien. Weerplaza waarschuwt ook voor „zeer zware windstoten tot 100 km/uur.”

Het weerbureau beschrijft een perfecte storm voor weerschade: er komen twee fenomenen samen. „De lucht waarin ons land vandaag zit is van oorsprong zeer warm en vochtig in de lagere luchtlagen, waardoor het flink broeierig is. Op grotere hoogte is het juist zeer koud. De atmosfeer is daardoor vanmiddag en vanavond extreem onstabiel.”

Daarnaast waait niet alle wind even hard. Op grote hoogte waait een krachtige wind, op de grond is die veel zwakker. Dat heet ’windschering’. „De combinatie van extreme onstabiliteit en sterke windschering maakt het geheel een zeer explosieve cocktail”, meldt weervrouw Diana Woei.

Het onweer is heftig, maar kort; het instituut verwacht dat code oranje tot vrijdagavond rond ongeveer 20.00 uur duurt.

Code oranje en code geel

Code oranje geeft het KNMI als er grote kans is op „gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.”

In Limburg, Noord-Brabant en Zeeland geldt slechts code geel. Die code wordt gegeven als er „mogelijk kans is op gevaarlijk weer.”