Drie mannen ontvoeren kalkoen uit dierentuin

Het drietal is vastgelegd op camerabeelden. Te zien is hoe ze, gekleed in het zwart, de kalkoen in een tas proppen. Daarna vertrekken ze naar het strand. Daar werd het dier dronken gevoerd door de whiskey in zijn strot te gieten.„Een van de drie verdachten vierde zijn 34e verjaardag en de andere twee hadden bedacht om dat op deze manier te doen”, zo laat een woordvoerder van de politie weten aan lokale media.

De politie betrapte het drietal uiteindelijk met de kalkoen. Ze werden gearresteerd voor inbraak en huisvredebreuk. Ze zijn geen onbekenden van de politie, eerder werden ze al eens op de bon geslingerd voor hooliganisme en andere misdrijven.

Het dier werd teruggebracht naar de dierentuin en verkeert naar verluidt in goede gezondheid, maar verscheen wel „met een kater” op de Letse tv.