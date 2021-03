Ruimteraket SpaceX explodeert na landing

Het was de derde keer dat een testvlucht met een prototype van de Starship-raket eindigde in een grote vuurbal. Bij de vorige twee testvluchten in januari en februari explodeerden de raketten bij de landingspoging.

In een video van SpaceX is te zien hoe de raket ogenschijnlijk succesvol landt, hoewel er vlammen uit de onderkant van de raket slaan en medewerkers die proberen te doven. De explosie vond enkele minuten na de landing plaats, waarbij de raket opnieuw de lucht in ging en vervolgens naar de grond stortte.