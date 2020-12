Iets minder coronapatiënten in ziekenhuis, wel lichte stijging besmettingen

Het aantal opgenomen patiënten is nu even hoog als aan het begin van de maand. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 1211 op de verpleegafdelingen, 25 minder dan dinsdag. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met negen toe. Daar liggen nu in totaal 473 patiënten.

Vanwege de aanhoudende drukte in ziekenhuizen, vooral in de Randstad, werden de afgelopen 24 uur 15 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie 3 ic-patiënten.

Ziektegevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen steeg ietsjes in het afgelopen etmaal. Tussen dinsdag- en woensdagochtend kwamen 6589 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde dinsdag bijna 6200 vastgestelde besmettingen.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 45.000 mensen positief getest, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 6400 per dag.

Hoofdstad koploper

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn het afgelopen etmaal 417 inwoners positief getest. Het aantal gevallen in Rotterdam steeg met 213. In Den Haag kwamen 138 nieuwe besmettingen aan het licht. In Utrecht testten 114 mensen positief en in Tilburg 102.

Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 66. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms pas wat later doorgegeven aan de regionale gezondheidsdiensten en het RIVM. Op dinsdag kreeg het RIVM 71 meldingen van overleden coronapatiënten.

Richting miljoen

Het coronavirus werd eind februari voor het eerst vastgesteld in Nederland. Sindsdien zijn bijna 577.000 mensen positief getest. Het officiële aantal besmettingen kan rond het weekeinde boven de 600.000 uitkomen. Van 9841 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Dat aantal kan eind deze week stijgen tot boven de 10.000.

Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt naar verwachting overigens hoger. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest, in de tweede golf lukte het niet iedereen om een afspraak te maken en sommige mensen zijn besmet zonder dat ze klachten hebben. Een onbekend aantal mensen is genezen of overleden zonder dat het virus ooit bij ze is vastgesteld.