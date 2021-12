Rechter: zwembad is geen binnensportlocatie, controle op coronapas hoeft niet

HILVERSUM - Zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum hoeft voorlopig niet te controleren op coronatoegangsbewijzen voor ouders die meegaan naar zwemles van hun kinderen. Die uitspraak deed de voorzieningenrechter Midden-Nederland dinsdag. De rechter oordeelde dat zwemles valt onder onderwijs en dat het zwembad daarmee geen binnensportlocatie is. Het controleren van coronatoegangsbewijzen is daarom niet verplicht.