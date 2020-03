Máxima naar Rode Kruis, Willem-Alexander belt ANWB

De koningin sprak onder anderen ook met mensen die beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen inzamelen en met Rode Kruisvrijwilligers die zorginstellingen helpen bij onder meer de opvang van patiënten en met vrijwilligers die actief zijn als centralist in de zorgmeldkamer.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak in Nederland en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Koning belt met ANWB

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag gebeld met de ANWB. Hij sprak met hoofddirecteur Frits van Bruggen en directeur hulpverlening Rian Vreeburg. Ze vertelden de koning onder meer over de manier waarop de ANWB Alarmcentrale zich inzet om samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse andere organisaties de 21.000 gestrande Nederlanders uit het buitenland terug te halen. Ook werd de rol van de medewerkers op de buitenlandse steunpunten besproken.

De koning sprak volgens de ANWB zijn lof uit hoe zoveel partijen in deze logistieke mega-operatie met elkaar samenwerken onder moeilijke omstandigheden, met zorg voor de gestrande reizigers. Hij toonde zich ook dankbaar voor al het werk dat de ANWB doet om Nederland ook nu in beweging te houden. De directie heeft laten weten de aandacht en de betrokkenheid van de koning zeer te waarderen.