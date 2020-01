’Advocaten familie kroongetuige Nabil B. leggen werk neer’

Dat meldt Het Parool. B. is kroongetuige in de zaak tegen de bende van Ridouan Taghi, die beschuldigd wordt van een lange reeks moordzaken. De advocaten van Nabil B. hebben jarenlang meegemaakt hoeveel misging in de beveiliging van de familie tegen de extreem gewelddadige groepering rond Ridouan Taghi, die tot 16 december jongstleden voortvluchtig was. Die organisatie joeg op Nabil B.’s naasten, zo hadden hij en zijn familieleden voortdurend gewaarschuwd.

Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie Nabil B. in maart 2018 als kroongetuige had gepresenteerd, terwijl Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki nog op vrije voeten waren, werd B.’s onschuldige broer Reduan geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Hij werd niet beveiligd. Vervolgens werd de beveiliging weliswaar opgevoerd, maar bleven conflicten oplaaien over fouten in de bescherming van de familie, aldus Het Parool.