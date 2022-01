Burgemeester New York ondanks kritiek beëdigd op Times Square

NEW YORK - Eric Adams, de nieuwe burgemeester van New York, is ondanks kritiek kort na middernacht (lokale tijd) beëdigd op Times Square, tijdens de traditionele viering van de jaarwisseling. Op beelden is te zien hoe de 15.000 aanwezigen bedolven zijn onder de confetti.