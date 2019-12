Hof: sissen op straat is vrijheid van meningsuiting

De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans (veiligheid) tijdens de lancering van de campagne Pikpraat van straat. Vrouwen die in Rotterdam worden nagesist of last hebben van andere vormen van straatintimidatie, kunnen dat voortaan direct melden bij de gemeente via een speciale app, de zogenoemde StopApp.

Ⓒ ANP