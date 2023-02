Premium Het beste van De Telegraaf

GL-Kamerlid Kröger was op de hoogte van ’klimaatgeweld’ op omstreden debatavond: ’Ze vond die zin spannend’

Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GL. Ⓒ ANP / Fotopersburo Dijkstra bv

DEN HAAG - GL-Kamerlid Suzanne Kröger heeft de waarheid geweld aangedaan door te suggereren dat zij niet wist dat een omstreden debatavond in Amsterdam in het teken zou staan van ’klimaatgeweld’. Uit navraag van De Telegraaf blijkt dat die insteek van meet af aan bij haar duidelijk was. Volgens het organiserend comité vond zij dat ’spannend’.