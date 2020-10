Minister Slob moet in quarantaine, Mediadebat geschorst

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Minister Arie Slob gaat in quarantaine, omdat hij meer dan een kwartier in contact is geweest met een medewerkster die met het coronavirus besmet blijkt te zijn. Dat maakte hij maandag bekend tijdens de behandeling van de Mediawet. Het debat is geschorst.