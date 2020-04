Boris Johnson volgende week weer aan het werk

Johnson heeft volgens de krant zijn assistenten opgedragen volgende week afspraken in te plannen met ministers uit zijn kabinet. Daarin zou hij bijgepraat willen worden over de stand van zaken in het land.

De premier werd 5 april opgenomen in het ziekenhuis vanwege de coronabesmetting en een dag later naar de intensive care overgebracht toen zijn situatie verslechterde. Op 12 april werd hij uit het St. Thomasziekenhuis ontslagen. Sindsdien is hij herstellende.