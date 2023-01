Apothekers: vorig jaar hoogste aantal medicijntekorten ooit

DEN HAAG - Niet eerder was er in één jaar zo vaak een medicijntekort als in 2022, zei voorzitter van apothekersorganisatie KNMP Aris Prins zaterdagavond in het tv-programma KASSA. Vorig jaar was 1514 keer een medicijn voor minstens twee weken niet verkrijgbaar.