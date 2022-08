Man overleden tijdens zwemmen in Haringvliet, politie zoekt familie

De reddingsbrigade heeft met omstanders een linie in het water gevormd, waarop het slachtoffer is gevonden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie weet nog niet wie de man is en doet een oproep om meer informatie om zijn identiteit te kunnen achterhalen. „We willen uiteraard graag de familie van het slachtoffer op de hoogte brengen van dit verdrietige nieuws. We hopen daarom dat mensen meer informatie hebben over het slachtoffer of het incident zelf”, aldus de politie.