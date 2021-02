Oppositieleider Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel

Navalny kreeg ruim zes jaar geleden in een omstreden proces 3,5 jaar cel wegens fraude, maar voorwaardelijk. Rechters in Moskou hebben nu bepaald dat die voorwaarden zijn geschonden en dat de bekende regimecriticus daarom alsnog de cel in moet. Omdat hij al een jaar huisarrest heeft gehad, betekent het dat Navalny nog 2,5 jaar moet zitten, en wel in een strafkolonie.

Navalny luisterde kalm naar het vonnis, aldus Russische media. Maar echtgenote Julia barstte in tranen uit. De verdediging van Navalny is van plan in beroep te gaan. Hij blijft in hechtenis in afwachting van het beroep. „Geen woorden”, twitterde het kantoor van Navalny na de uitspraak. Aanhangers riepen meteen op tot nieuwe protesten.

De Kremlincriticus werd op 17 januari meteen gearresteerd na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij lange tijd was behandeld na een vergiftiging in Rusland. Duizenden mensen hebben voor zijn vrijlating betoogd.

Navalny is vooral bekend geworden door zijn campagnes op internet tegen machtsmisbruik en corruptie onder miljardairs en bestuurders in en rond het Kremlin. Hij geldt inmiddels als de belangrijkste politieke rivaal van president Poetin, die al ruim twintig jaar regeert.