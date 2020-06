Vrouw loopt tegen glazen deur aan en overlijdt

De vrouw was in de bank in het Indiase Perumbavoor toen ze zich bedacht dat ze de sleutels van haar scooter in het voertuig had laten zitten. Op beelden is te zien hoe ze zich omdraait om naar buiten te lopen maar vergeet daarbij de glazen voordeur van de bank en knalt daar in volle vaart tegen op.

De vrouw weet nog op te staan en wordt door andere aanwezigen naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de Daily Mail doorboorde een scherf, het glas van de deur was helemaal kapot, haar maag.

„De politie heeft een onnatuurlijke dood vastgesteld”, zo laat een bron weten. De vrouw, die naar verluidt een een winkel runde met haar man, laat drie kinderen achter.