Gezinnetjes recreëren op schietterrein: ’Leven op het spel voor een wandeling’

„Laat je niet verleiden door de schoonheid van dit gebied. Er wordt hier geschoten en explosieven opgeruimd”, aldus luitenant-kolonel Van Kerckhoven, die regelmatig op het militair domein Groot Schietveld aan het oefenen is. Het leger hoefde nog nooit zoveel wandelende mensen, mountainbikers en zelfs toeristen op een quad weg te sturen. Volgens de autoriteiten is het allemaal een effect van de recente lockdown, waardoor meer mensen tijdens de vakantie thuisblijven en de natuur in de buurt opzoeken.

Wandelende gezinnen

„We hebben gezinnen zien wandelen vlak naast onze doelenzone”, zegt sergeant-majoor Van de Putte tegen Het Nieuwsblad. „Ik heb een vader gezien die maar met zijn buggy tegen een afzetting bleef duwen tot hij er onderdoor kon. Mensen begrijpen kennelijk niet dat die afzetting er met een reden staat. Mensen zetten hun leven op het spel voor een wandelingetje.”

Het Groot en het Klein Schietveld in Brasschaat vormen samen een groot deel van de ’groene long’ ten noorden van Antwerpen, maar doen ook dienst als militair oefenterrein. Afgelopen weken moest ook al een oefening op ontmijning onder water worden gestaakt nadat bij de rand van de vijver een picknickend gezien werd gespot. Ook loslopende honden verstoren regelmatig de oefeningen.

De federale politie spreekt van een ’spectaculaire stijging’van het aantal mensen dat zich de laatste weken het gebied waagde.