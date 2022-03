’Plan datacenter Facebook dag voor verkiezingen doorgedrukt’

Tegenstanders van het datacenter in de Flevolandse gemeente noemen de late actie een ’klap in het gezicht’. „Dit voelt niet goed. Ik vind het ongepast”, zegt CU-raadslid Erik van de Beld uit Zeewolde. Ook zijn partijgenoot Pieter Grinwis in de Tweede Kamer noemt het ’ongehoord’ en heeft Kamervragen gesteld. Grinwis vindt het onbegrijpelijk dat het oude college doorzette tot op de dag dat ze ,,nota bene enorm door de kiezer werd afgestraft voor juist dit onverantwoorde plan.”

’Weinig keus’

Volgens een woordvoerster van de gemeente Zeewolde had het oude college weinig keus. ,,Alle wethouders hebben anderhalf jaar geleden hun handtekening gezet onder de inspanningsverplichting om de besluitvorming rond het datacenter goed door te voeren. Daar waren ook CU en Leefbaar bij. Dan kun je vervolgens als college niet ineens stoppen met dit proces.”

Een eerdere demonstratie tegenover het gemeentehuis van Zeewolde. Ⓒ ANP / HH

In Den Haag zijn verschillende politici echter van plan om de komst van het hyperscale datacenter in Zeewolde, maar ook in andere gebieden, tegen te houden. „De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeewolde, met de tegenstanders van het gigadatacenter van Mark Zuckerberg – Leefbaar Zeewolde en CU – als grote winnaars, bieden nieuw perspectief om die vermaledijde stroomslurper van tafel te krijgen”, aldus Grinwis.

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) toonde zich afgelopen vrijdag duidelijker dan ooit tegenstander van deze ruimte- en stroomvretende datadoos. En dinsdag stemt de Eerste Kamer over een motie waarin tal van partijen drempels willen opwerpen voor de datacenterplannen. Minister De Jonge blokkeerde eerder al de komst van nieuwe datacenters in Nederland, maar niet op de plekken waar ze al waren ingetekend.

Verzet

Raadslid Winnie Prins van Leefbaar Zeewolde hoopt dat dat verzet nu breder van de grond komt. Tegen het gewijzigde bestemmingsplan kan bezwaar worden gemaakt, en ook het nieuw te vormen college zal dat verzet ongetwijfeld steunen.

Ook CU-raadslid Van de Beld uit Zeewolde is optimistisch dat het datacenter kan worden tegengehouden. Ofwel door de Raad van State of door het Rijksvastgoedbedrijf dat de grond nog moet verkopen. „Oekraïne staat in brand. We hebben voedsel en energie nodig. Daar past geen hyperscale datacenter bij dat net zoveel stroom gebruikt als 460.000 gezinnen.”