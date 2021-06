Ex-vliegschoolhouder Rudi Dekkers terug de cel in om cokesmokkel?

Rudi Dekkers: „Het ging mij financieel en zakelijk zeer voor de wind. Tot 9/11. Banken, zakenpartners en zelfs mijn vrouw lieten mij in de steek.” Ⓒ Bert Wieringa

Alkmaar - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de voormalige zakenman Rudi Dekkers (64) alsnog enige maanden de cel in voor het slikken van ruim honderd bolletjes cocaïne. Dekkers werd wereldnieuws nadat twee vliegtuigkapers, die waren opgeleid in zijn vliegschool in Florida, op 11 september 2001 de Twin Towers in New York in waren gevlogen.