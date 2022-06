COA-baas: 9000 extra plekken voor opvang asielzoekers nodig

Buitenland

Honderden migranten bestormen grenshek Spaanse enclave Melilla

Ongeveer vierhonderd migranten hebben vrijdag de grenshekken van de Spaanse enclave Melilla in Marokko bestormd. Een „aanzienlijk aantal” is er volgens een bestuurder van Melilla in geslaagd binnen te komen. De migranten zouden via de enclave aan de Middellandse Zeekust Spanje en de Europese Unie pr...