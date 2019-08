Vermiste Tob Cohen ’vreesde voor zijn leven’

Dat zegt de vriend van Cohen in het AD. Ook in de Keniaanse krant Daily Nation spreken bekenden van Cohen hun twijfels uit over de verklaring van zijn vrouw Sarah Wairimu Kamotho. Zij zegt dat Cohen en zij de dag voor hij verdween hadden besloten om toch samen te blijven. De brief waar dat in staat werd op de dag van zijn vermissing naar zijn advocaat gestuurd.

De politie twijfelt volgens de Keniaanse krant echter of Cohen die brief wel geschreven heeft. In de brief zou de Nederlander zeggen dat hij fout zat en zijn vrouw niet. Ook staat erin dat hij medische hulp gaat zoeken voor zijn geestelijke problemen.

Wairimu zei vorige week op de Keniaanse radio dat Cohen naar Thailand zou gaan voor de medische hulp. Volgens de Keniaanse autoriteiten heeft de Nederlander het land niet verlaten. Bekenden van de Nederlander zeggen dat hij kerngezond was.