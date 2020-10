Rutte: ’Alle scenario’s op tafel, ook een avondklok niet uitgesloten’

Maar door de maatregelen die al zijn getroffen, zoals het verbod op alcohol op straat en het sluiten van de horeca, „begint het in zijn effect te lijken” op een avondklok. Het kabinet ziet ook in gegevens uit bijvoorbeeld parkeermeters dat er ’s avonds minder mensen op straat zijn of zich rond bewegen.

Rutte ziet dat mensen „voorzichtiger zijn geworden” sinds het aankondigen van de ’gedeeltelijke lockdown’. Vooral het openbaar vervoer is volgens hem rustiger en „het wegverkeer is iets minder, dus je ziet wel effect.”

Het pakket aan maatregelen dat op 13 oktober werd aangekondigd, moet eind volgende week in de dagelijkse besmettingscijfers duidelijk te worden. Op basis daarvan kijkt het kabinet welke extra maatregelen eventueel nodig zijn. Maar Rutte ziet wel „in verplaatsingcijfers en andere secundaire data” dat er minder bewegingen zijn. Dat was voor het kabinet een belangrijk punt bij het aankondigen van de gedeeltelijke lockdown.

Zwaar maar nodig

„Zeker voor getroffen ondernemers is dit enorm zwaar, maar het is wel nodig”, zegt Rutte. Dat geldt mogelijk ook voor aanvullende maatregelen. De premier wil niet speculeren, maar gaat eind volgende week kijken of de maatregelen die sinds 14 oktober gelden genoeg effect hebben gehad. Toen heeft het kabinet „een van de zwaarste pakketten in Europa” getroffen. Inmiddels heeft een aantal landen ook verdere ingrepen gedaan.

Scholen en verpleeghuizen

Het sluiten van scholen en verpleeghuizen ligt in ieder geval niet „bovenop de stapel.” De wetenschappersclub Red Team pleitte voor een strengere lockdown en het even sluiten van de scholen. Maar het kabinet hoopt met eventuele nieuwe maatregelen juist de maatschappelijke impact te beperken. „Scholen sluiten heeft vergaande gevolgen voor de kinderen en hun opleiding en het functioneren van de samenleving”, aldus Rutte. Het sluiten van verpleeghuizen was in het voorjaar „echt noodzakelijk”, maar de aanpak is nu veel preciezer, waardoor het kabinet nu hoopt te voorkomen dat de verpleeghuizen weer dicht moeten.

Maandag meer duidelijkheid over persconferentie

Het is nog ook niet zeker of premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag weer een persconferentie geven over de aanpak van het virus en het aantal besmettingen. De Jonge geeft aan hier maandag waarschijnlijk meer over te weten.

Het aantal nieuwe besmettingen loopt snel op, maar eventuele effecten van het meest recente pakket maatregelen dat half oktober werd aangekondigd, zouden pas volgende week te zien zijn. Als het aantal nieuwe besmettingen dat per dag wordt gemeld niet langzaam omlaaggaat kan het zijn dat er meer maatregelen genomen worden, maar nu nog niet.

Voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag hielden verscheidene ministers crisisberaad. Naar verwachting zal een groep bewindspersonen en experts elkaar zondag ook op het Catshuis spreken, en volgt er een bijeenkomst van het Outbreak Management Team (OMT) op maandag.

Op die dag wordt ook bekendgemaakt of de persconferentie op dinsdag doorgaat. Mocht die toch worden gehouden, betekent dat niet direct dat er grote ingrijpende maatregelen volgen. Rutte en De Jonge gebruikten eerdere persconferenties om Nederlanders te herinneren aan de regels en om specifieke punten aan te kaarten.

