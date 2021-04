Witte Huis: geen steun voor systeem met vaccinpaspoort

Er zijn de laatste tijd „heel veel vragen” binnengekomen, bevestigt een woordvoerder van Biden. „Laat ik heel duidelijk zijn: de overheid steunt geen systeem waarin Amerikanen hun vaccinatiestatus bij zich dragen. Dat zal in de toekomst ook niet zo zijn. Er zal geen federale database zijn. En geen dwang.”

Wel kent ze de ’wensen vanuit het bedrijfsleven’ om de maatschappij te openen. „Daarover kan ik zeggen dat de wet en de privacy van Amerikanen moet worden beschermd.” Het Witte Huis belooft binnenkort meer informatie over het aspect van privacy en discriminatie rond vaccinpaspoorten.

In de Verenigde Staten is veel ophef over het vaccinpaspoort vanwege de overtuiging dat die een tweedeling creëert. De kritische professoren Jay Bhattacharya (Stanford University) en Martin Kulldorff (Harvard University) schreven dinsdag in een opinieartikel in de Wall Street Journal dat vaccinpaspoorten ’een dwangmiddel zijn om vaccinatie aan te moedigen’ en ’lockdowns verlengen’ in plaats van een manier zijn om de maatschappij te openen, terwijl ze vanuit gezondheidsoogpunt niet veel zouden bijdragen. Vaccins zijn nodig voor de kwetsbaren, maar niet voor iedereen, schrijven zij.

Ook de WHO haastte zich dinsdag bij monde van directeur Mike Ryan dat het geen vaccinpaspoorten ondersteunt om reizen mogelijk te maken, vooral omdat sommige landen überhaupt geen toegang hebben tot vaccins. Die uitspraak volgde op consternatie in de VS, waar ook dit onderwerp langs de ideologische scheidslijnen van Republikeinen versus Democraten wordt behandeld. De ’rode’ gouverneur van Florida, Ron DeSantis, dreigde deze week alle initiatieven vanuit het bedrijfsleven te blokkeren.

Nederland

In Nederland woedt de discussie ook. Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder stelden in vakblad Medisch Contact dat vaccineren een individuele keuze is en dat ’je het vaccin niet voor elkaar, maar om jezelf te beschermen’ neemt. Ook UvA-hoogleraren Aart Nederveen en Lukas Stalpers schreven eerder in De Telegraaf dat een vaccinpaspoort ’leidt tot een onverantwoorde tweedeling in de maatschappij’.