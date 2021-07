Zondvloed treft Oostenrijkse plaats Hallein

„De situatie is zeer kritiek, deels dramatisch”, zei een politiewoordvoerder zaterdagavond. Er zijn nog geen meldingen over eventuele slachtoffers. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en aangeraden absoluut niet in de kelder te gaan zitten. Ook elders in het noorden van Oostenrijk komen meldingen binnen van noodweer. Op sommige plaatsen viel in korte tijd 80 millimeter regen.