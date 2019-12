Kat in Rotterdam mishandeld: rug ontveld, staart kwijt en plastic in anus

Ⓒ Dierenopvangcentrum Vlaardingen

Rotterdam - Medewerkers van de Dierenbescherming hebben op de Korte Heinlantstraat in Rotterdam een kat gevonden die mogelijk het slachtoffer is geworden van mishandeling met vuurwerk. Het dier mist een aanzienlijk stuk vel op zijn rug, zijn anus is kapot en er zat een stukje plastic in zijn anus.