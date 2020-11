Oostenrijk vanaf dinsdag weer in lockdown

„Een tweede lockdown is het enige bekende instrument dat werkt. Het is de enige manier waarop we Kerstmis kunnen redden”, zegt hij, en hij biedt de hoop dat de maatregelen tot de grote vakantie eind december worden versoepeld”, zegt Kurz

Volgens de kanselier is de stap noodzakelijk om de infectiecijfers omlaag te brengen en een overbelast ziekenhuissysteem te voorkomen. De avondklok die in het land al gold van 20.00 uur tot 06.00 uur, wordt uitgebreid tot een lockdown die 24 uur per dag geldt.

De regering ziet zich genoodzaakt om extra maatregelen te nemen omdat het aantal besmettingen blijft stijgen. Vrijdag werd een recordaantal van 9586 nieuwe besmettingen geregistreerd. Vanaf dinsdag blijven alle niet noodzakelijke winkels dicht en mogen mensen alleen naar buiten als daarvoor een goede reden is, bijvoorbeeld voor lichaamsbeweging of het halen van boodschappen.

Verder moeten ook de leerlingen in het basisonderwijs online lessen gaan volgen. Die maatregel geldt nu al voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Ook wordt de mensen gevraagd om zoveel mogelijk thuis werken.