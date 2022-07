Vlaamse minister wil ’scheurtjescentrales’ langer openhouden

Omwonenden van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, die allebei niet ver van de Nederlandse grens liggen, kijken reikhalzend uit naar hun sluiting. Ze zijn nog altijd niet gerust op de veiligheid van de centrales, ook al werden ze na grondig onderzoek veilig verklaard.

Maar België moet volgens Demir van het besluit terugkomen, ook al is dat wettelijk vastgelegd. „Nood breekt wet”, zegt de Vlaamse minister. „De wereld is veranderd. We gaan de winter in en we kunnen ons niet permitteren” om het noodplan in werking te stellen, waardoor bijvoorbeeld bedrijven worden afgesloten van gas of stroom, waarschuwt ze. Dan verliezen mensen hun werk en „ontploft” de energierekening.

De energieminister vraagt haar federale collega Tinne Van der Straeten „alle opties die we in dit land hebben” in overweging te nemen. Ook al vergde het recente besluit om de twee jongste kerncentrales langer open te houden al een pijnlijke ommezwaai van de regering.

De sluiting van Doel 3 en Tihange 2 zou gezien de zorgen uit het verleden nog meer weerstand kunnen wekken. Het „moet natuurlijk wel op een veilige manier”, tekent Demir aan.