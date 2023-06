Eerste foto opgedoken van Nederlander die Brits meisje neerschoot in Frankrijk bij burenruzie

De Britse familie was aan het barbecueën toen de Nederlander plotseling het vuur opende. Het meisje, dat aan het schommelen was, overleefde dat niet. Haar vader raakte zwaargewond, maar ook de andere gezinsleden liggen nog in het ziekenhuis. De burgemeester van de lokale gemeente had al eens bemiddeld in een conflict, maar er was verder „geen reden tot zorg.”

De 71-jarige Dirk R. woonde samen met zijn Belgische vrouw in het dorpje Saint Herbot, waar ze bekend stonden als ’de Belgen’. R. zou weinig contact hebben gehad met zijn buren. Er zou al wel een jarenlang conflict zijn geweest over een stuk grond.

Volgens Franse media was hij „weggelopen uit een Astérix-stripalbum”. Hij zou ook drugs en alcohol in zijn bloed hebben gehad bij zijn arrestatie, ook zou er cannabis zijn gevonden in zijn woning. Tevens zou hij ook amper Frans spreken en weinig buiten komen. Bij het eerste verhoor heeft hij naar verluidt gezegd dat hij er niets van begreep: „Het is zo verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik begrijp het niet”.