’Sneeuwstormen VS eisen zo’n vijftig levens’

Hiermee is het totale dodental volgens NBC News gestegen tot zeker vijftig, persbureau AFP komt uit op 47. Een deel van de slachtoffers was buiten toen de stormen overtrokken, anderen zaten in hun auto en werden compleet bedolven onder grote hoeveelheden sneeuw.

Gouverneur Kathy Hochul noemde de storm die eerste kerstdag over Buffalo en omstreken trok „de meest verwoestende” in de geschiedenis van de stad. Een lokale bestuurder vertelde aan CNN dat zelfs reddingsteams in de problemen zijn gekomen en door gespecialiseerde collega’s gered moesten worden. Zeker elf ambulances kwamen vast te zitten in de sneeuw.

„We zijn hier gewend aan sneeuw en kunnen ermee omgaan”, zei bestuurder Mark Poloncarz van Erie County. Maar de combinatie van harde wind, extreme kou en het verblindende effect van de sneeuw maakten de omstandigheden „erger dan we ooit hebben gezien”, aldus de functionaris.