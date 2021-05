Zingende conciërge en muizen in lokaal: telefoon klachtenlijn examens staat roodgloeiend

Premium Binnenland

Havo-eindexamen Duits ging ’super makkelijk’

Woordjes stampen, synoniemen checken en je eigen kennis vooral laten voor wat het is: dat is de formule voor een geslaagd examen Duits. „We weten allemaal dat gras groen is. Maar als in de tekst staat dat gras blauw is, dan is dat zo. Je zult je aan de tekst moeten houden”, vertelt Annemarie Huijgen...