Lijk gevonden in natuurgebied Limburg

Het stoffelijk overschot werd vlakbij de Drakenweg in Beesel aangetroffen. De politie probeert uit te vinden wat de doodsoorzaak is en of er sprake is van een misdrijf. De identiteit van de persoon is nog niet bekend.

