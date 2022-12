Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke feestdagen bezorgen aan een ander: ’Ik hoop dat ik wat extra blijheid kan brengen’ Hartverwarmend: kerstengelen anno nu

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

Stephanie van Buuren stuurt cadeautjes aan kinderen die opgroeien in armoede.

De kerstperiode leent zich uitstekend om iets extra’s te doen voor de medemens. Even wat meer aandacht voor iemand die eenzaam is, mensen bijstaan die het financieel moeilijk hebben of de buurvrouw uitnodigen aan de kersttafel, waar altijd wel een extra plekje is. We spraken enkele van de vele kerstengelen die Nederland rijk is. Ze zorgen voor een lichtpuntje in deze donkere dagen en proberen minderbedeelden een onvergetelijke kerst te geven.