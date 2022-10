Klaver en Kuiken willen nieuwe stap in linkse samenwerking

Kuiken benadrukt namelijk dat het vooralsnog niet om één verkiezingsprogramma gaat. Ze wil wel met GL werken aan een soort gemeenschappelijk overzicht van standpunten. Dat is iets wat zaterdag ook op het programma staat bij een ledenbijeenkomst van de PvdA in Apeldoorn. „Het is nog niet helemaal uitgedacht”, laat haar woordvoerder weten. „Het is een nieuw stapje die we in samenspraak met onze leden willen nemen. We kijken wel hoe ver we komen.”

Wat de PvdA betreft wordt er nu eerst verdere toenadering met GL gezocht in de Eerste Kamer. PvdA en GL gaan nog met losse kandidatenlijsten de verkiezingen voor de Provinciale Staten in. De samenstelling van de Eerste Kamer hangt af van deze provinciale verkiezingen. Het is volgens de PvdA wel de bedoeling dat na het sluiten van de stembussen er in de Eerste Kamer één fractie met GL gevormd gaat worden. Wie er aan het hoofd van deze fractie moet komen te staan, is nog niet uitgedokterd.